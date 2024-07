Vola il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,54%), scambi al rialzo per Inwit

indice del settore telecomunicazioni

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,3%, e chiude a quota 296.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 207,9 punti, dopo un inizio di giornata a quota 8.244,1.Nel, risultato positivo per, che lievita del 3,47%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,47%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,53% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.