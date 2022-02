UnipolSai acquista azioni proprie e conclude il programma

UnipolSai

la compagnia assicurativa

(Teleborsa) -, con riferimento al comunicato stampa del 17 febbraio 2022 avente ad oggetto l'avvio, in pari data, del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di compensi basato su strumenti finanziari, del tipo performance share, destinato al personale Dirigente di UnipolSai, ha reso noto che, nei giorni 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2022, haun totale di(pari a circa lo 0,064 % del capitale sociale) per un corrispettivo unitario medio di 2,521 euro, per complessivi 4.537.198,63 euro.UnipolSai ha precisato inoltre che, attraverso le descritte operazioni, ha concluso il rispettivo Programma di acquisto di Azioni.Al 25 febbraio, UnipolSai detiene complessivamente 2.136.768 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,076% del capitale sociale), di cui n. 218.144 azioni indirettamente tramite le società controllate.Intanto, sul listino milanese,registra una flessione dell'1,06% e si attesta a 2,43 euro.