PA, Brunetta: no grandi riforme ma "strappi innovativi"

(Teleborsa) - "Sullaho voluto procedere a colpi di strappi innovativi, non attraverso grandi riforme monstre difficili da attuare. Grazie all'articolo 10 del decreto legge 44/2021, uno strappo, ho sbloccato i concorsi pubblici, permettendo di mettere a bando in otto mesi 45mila posizioni. Ho realizzato il primo grande portale nazionale del reclutamento,, in collaborazione con LinkedIn. Un altro strappo, che consente a ogni cittadino di candidarsi con un clic e alle amministrazioni di contare su una banca dati di". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione,, nel corso del phygital meeting promosso da Ambrosetti che si è svolto oggi a Roma, dedicato a "Capitale umano, formazione e digitalizzazione: le sfide della Pa a sostegno della crescita e competitivita' dell'Italia"."inPA - ha continuato il ministro - ha vinto ildel Politecnico di Milano, battendo persino il, perché inaugura una nuova cultura del reclutamento nella Pubblica amministrazione, una forma di apprendimento comparativo fondamentale. Invito tutti ad entrare su inPA. E spero che in futuro possa diventare anche lo strumento per accedere a eventuali posizioni all'estero"."Semplificare e tracciare non basta ancora. Per cambiare la Pubblica amministrazione è fondamentale il capitale umano. Oggi l'dei dipendenti pubblici è alta, oltre i 50 anni, e il livello dinon è adeguato alla sfida della transizione che dobbiamo raccogliere. Io penso sia il momento di migliorare il senso di appartenenza alla Pa, la brand awareness. Trasparenza, performance, formazione, semplificazioni: ora stiamo invertendo la rotta. Dobbiamo rendere il brand più attrattivo", ha sottolineato Brunetta.