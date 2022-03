Petrolio sfiora 140 dollari vicinissimo a record. Russia accerchia Kiev

(Teleborsa) - Le quotazioni petrolifere continuano ad aumentare, poiché la Russia è uno dei principali produttori mondiali di petrolio ed è parte dell'Opec Plus, la configurazione allargata dei produttori di greggio. Le sanzioni imposte dal G7 e l'isolamento di fatto della Russia stanno infatti impensierendo gli operatori di mercato, che spingono le quotazioni al rialzo.Il prezzo del Brent del Mare del Nord, qualità di greggio di riferimento in Europa, ha sfirato ieri i 140 dollari al barile, arrivando sino a 139,13 usd/b. Un prezzo molto vicino al record storico raggiunto nel 2008, quando la cre4scente domanda cinese aveva fatto ievitare il prezzo sino a 147,50 dollari.Questa mattina, alla riapertura dei mercati europei, il contratto più prossimo sul Brent scambia a 130 dollari al barile, on rialzo del 10% rispetto al prezzo di riferimento dio venerdì.Ache il Light crude, greggio di riferimento americano scambiato al Nymex, tratta a 126,1 dollari al barile, in rialzo del 9% rispetto alla chiusura dello scorso venerdì.Sono i venti di guerra che soffiano in Ucraina i responsabili dell'impennata del greggio, dal momento che la Russia è uno dei maggiori produttori mondiali.La situazione a Kiev è drammatica, poiché le milizie russe hanno attaccato altre città, accerchiando la capitale dell'Ucraina, che potrebbe essere presa d'assalto entro poche ore. Migliaia i profughi che attendono di poter evacuare le città, dopo che Mosca ha assicurato e non rispettato il cessate il fuoco per permettere corridoi umanitari.E' in calendario oggi il terzo round dei colloqui Ucraina-Russia, ma non è chiaro su che basi potrà realizzarsi, dal momento che non sono stati garantiti i corridoi umanitari e si continua a bombardare.