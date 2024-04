Charles Schwab, utile in calo a 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre

Charles Schwab

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha registrato nel2024pari a 4,7 miliardi di dollari; mentre i ricavi sono diminuiti del 7% rispetto all'anno precedente, la crescita dei mercati azionari e il maggiore coinvolgimento dei clienti hanno contribuito a generare una crescita sequenziale dei ricavi del 6%. Ledi gestione patrimoniale e amministrazione sono aumentate del 21% rispetto all'anno precedente raggiungendo la cifra record di 1,3 miliardi di dollariL'del trimestre è stato pari a 1,36 miliardi di dollari (in calo del 15% rispetto a un anno fa), ovvero 0,68 dollari per azione ordinaria (-18%). Escludendo 140 milioni di dollari di costi prima delle imposte relativi alle transazioni e di ristrutturazione, l'utile nettoe l'utile rettificato per azione sono stati rispettivamente pari a 1,47 miliardi di dollari e 0,74 dollari.Mercati azionari forti e raccolta organica di asset hanno aiutato ila raggiungere la cifra record di 9,12 trilioni di dollari. Idi intermediazione attivi sono aumentati del 3% su base annua fino a raggiungere quota 35,3 milioni alla fine di marzo."In un, i clienti ci hanno affidato 96 miliardi di dollari di nuovi asset netti, di cui 45 miliardi solo nel mese di marzo - ha commentato il CEO Walt Bettinger - Allo stesso tempo, il solido coinvolgimento degli investitori ha contribuito all'apertura di oltre 1 milione di nuovi conti di intermediazione durante il trimestre".