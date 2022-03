Valvoline in rally ignora il downgrade di JP Morgan

Valvoline

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,66%.Il titolo dell'azienda statunitense, che produce e distribuisce, in particolare, lubrificanti come olio e additivi per motore, ignora il downgrade deciso da JP Morgan, allineandosi alla buona performance del mercato americano. Nel dettaglio, gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al ribasso la raccomandazione sul titolo Valvoline portandolo a "neutral" dalla precedente "overweight".La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,4 USD con area di resistenza individuata a quota 30,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,5.