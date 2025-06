Wall Street prosegue all'insegna della prudenza

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di certezza suifra le delegazioni di Stati Uniti e Cina. E benché prevalga un certosull'esito delle trattative, laSi attendo anche i, che completeranno il quadro che si presenterà al FOMC, dopo i buoni numeri sul mercato del lavoro diffusi scorsa settimana.A New York, ilsta mettendo a segno un progresso dello 0,25%; sulla stessa linea l'che sale a 6.026 punti. Guadagni frazionali per il(+0,25%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,37%).(+2,14%),(+1,39%) e(+0,79%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,76%),(+4,73%),(+3,30%) e(+2,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.In perdita per, che scambia con un -1,15%dopo l'ennesimo downgrade.Tentenna, che cede l'1,07%nonostante abbia annunciato un maggio propizio in termini di ordinativi.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.(+5,76%),(+4,45%),(+3,99%) e(+3,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.