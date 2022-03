BCE ricalibra acquisti APP. Tassi fermi, PEPP termina a fine marzo

(Teleborsa) - La(BCE) "garantiràdecise dall'Unione Europea e dai governi europei. Il Consiglio direttivo prenderàdella BCE di perseguire la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria". È in questo modo che Francoforte apre il suo comunicato diffuso alla fine del meeting di politica monetaria di marzo. Come atteso, isulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimangono invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Viene ricordato che eventuali adeguamenti dei tassi di interesse di riferimento della BCE avverranno "qualche tempo dopo" la fine degli acquisti netti nell'ambito del PAA e "saranno graduali".Sulla base della sua valutazione aggiornata e tenendo conto del contesto incerto, il Consiglio direttivo ha. Gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno. "La calibrazione degli acquisti netti per ile rifletterà la sua valutazione in evoluzione delle prospettive - viene sottolineato - Se i dati in arrivo supportano l'aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno anche dopo la fine dei nostri acquisti netti di attività, il Consiglio direttivo concluderà gli acquisti netti nell'ambito del PAA nel terzo trimestre. Se le prospettive di inflazione a medio termine cambiano e se le condizioni di finanziamento diventano incoerenti con ulteriori progressi verso il nostro obiettivo del 2%, siamo pronti a rivedere il nostro programma di acquisti netti di attività".Il Consiglio direttivo intende inoltre continuare ai pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PAA per unoltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE e, comunque, fino a quando necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Nel primo trimestre del 2022, il Consiglio direttivo sta effettuando acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP "a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente".gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP. Il Consiglio direttivo intendei pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEPP almeno. In ogni caso, il futuro roll-off del portafoglio PEPP sarà gestito per evitare interferenze con l'appropriato orientamento di politica monetaria."Nell'ambito del mandato del Consiglio direttivo,qualora le minacce alla trasmissione della politica monetaria mettano a repentaglio il raggiungimento della stabilità dei prezzi - viene evidenziato - In particolare, in caso di rinnovata frammentazione del mercato correlata alla pandemia, i reinvestimenti del PEPP possono essere adattati in modo flessibile nel tempo, nelle classi di attività e nelle giurisdizioni in qualsiasi momento".Il Consiglio direttivo continuerà a monitorare le condizioni di finanziamento delle banche e a garantire che la scadenza delle operazioni nell'ambito della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) non ostacoli la corretta trasmissione della sua politica monetaria. Il Consiglio direttivo valuterà inoltre regolarmente in che modo le operazioni di prestito mirate stanno contribuendo alla sua posizione di politica monetaria.In considerazione del contesto altamente incerto causato dall'invasione russa dell'Ucraina e del rischio di ricadute regionali che potrebbero incidere negativamente sui mercati finanziari dell'area dell'euro, il Consiglio direttivo ha deciso di prorogare fino al 15 gennaio 2023 il(EUREP). EUREP continuerà pertanto a integrare i normali accordi di immissione di liquidità in euro per le banche centrali non appartenenti all'area euro. "Insieme, questi costituiscono un insieme completo diin caso di disfunzioni del mercato al di fuori dell'area euro che potrebbero influire negativamente sulla corretta trasmissione della politica monetaria della BCE", viene sottolineato.