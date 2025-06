Pioggia di acquisti a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la sessione in rialzo, il giorno dopo che la Bank of Japan ha deciso, all'unanimità, di lasciare il tasso di riferimento allo 0,50%. L'unica novità è il cambio di atteggiamento rispetto agli acquisti delle obbligazioni sovrane giapponesi (JGB), il cui ritmo di riduzione verrà rallentato rispetto a quanto deciso a marzo. Col voto di 8 membri a 1 è stato infatti varato uno schema di acquisti meno restrittivo e diviso in due parti che terminerà alla fine del prossimo anno fiscale. Nell'anno fiscale in corso (che termina a marzo 2026) la riduzione degli acquisti sarà di 400 miliardi di yen per trimestre; nel prossimo anno fiscale (che terminerà a marzo 2027), la riduzione sarà di 200 miliardi di yen per trimestre.Si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche, che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sui timori legati alle tensioni in Medio Oriente tra Israele e Iran.L'indice giapponeseguadagna lo 0,77, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.176 punti.In rosso(-1,2%); leggermente positivo(+0,54%).Sui livelli della vigilia(-0,13%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,12%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%.Il rendimento dell'tratta 1,47%, mentre il rendimento delè pari 1,64%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -895 Mld ¥; preced. -115,8 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -9,6%; preced. 13%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,4 punti).