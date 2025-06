USA, Trump scrive a Powell: dovresti abbassare i tassi, di molto

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitiha inviato unaal presidente della Federal Reserve, esortando la banca centrale ad. È quanto detto dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, e poi confermato da un post dello stesso Trump sul suo profilo Truth Social."Jerome "Too Late" Powell e tutto il suo boarddi aver permesso che questo accadesse agli Stati Uniti - ha scritto Trump nel post - Hanno uno dei lavori più facili, ma anche più prestigiosi, d'America, e hanno fallito e continuano a farlo. Se stessero facendo il loro lavoro correttamente, il nostro paese risparmierebbe migliaia di miliardi di dollari in interessi. Il board se ne sta lì a guardare, quindi la colpa è anche loro".Al post è allegata un', su cui Trump ha scritto con un pennarello per inviare un messaggio a Powell. "Jerome, come al solito sei "Too Late" - si legge - Sei costato una fortuna agli Stati Uniti e continui a farlo, dovresti abbassare i tassi, di molto!"."Centinaia di miliardi di dollari persi!", ha aggiunto, aggiungendo la sua firma.Trump ha più volte affermato di stare pensando di licenziare Powell, che lui stesso ha nominato nel 2017, anche se non ha mai finora proceduto con questa decisione; ci sono dubbi sul fatto che il presidente degli Stati Uniti abbia il potere di licenziare il presidente della Fed prima della fine del mandato. Il