BPER, CdA approva bilancio 2021. Confermato dividendo di 6 centesimi

BPER Banca

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha esaminato eddi gruppo al 31 dicembre 2021, confermando i risultati preliminari già analizzati ed approvati in data 8 febbraio 2022 . Il CdA ha anche confermato la proposta di distribuzione di un, per un ammontare massimo complessivo pari a 84.795.810,72 euro.Il dividendo, che sarà sottoposto all'approvazione dell', sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2022 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 23 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF (record date) martedì 24 maggio 2022.I soci saranno chiamati a deliberare anche suidei componenti del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023, sulle due sezioni della relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, sui piani di incentivazione di breve e di lungo termine basati su strumenti finanziari, sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione die sulla integrazione del corrispettivo della società di revisione.