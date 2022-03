Farmacosmo si quota a Piazza Affari. Punta a capitalizzazione di 70 milioni

illimity Bank

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione per l'ammissione alle negoziazioni su, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'IPO avverrà attraverso un aumento di capitale a pagamento, rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali. Il range diè stato tra 2,15 e 2,25 euro per azione, per unapost-money superiore a 70 milioni di euro. Assumendo l'integrale collocamento delle azioni oggetto dell'offerta ilprevisto sarà pari a circa il 30% della capitalizzazione di mercato. L'ammissione alle negoziazioni è prevista entro il mese di marzo 2022.Negli ultimi quattro anni, il valore delledi Farmacosmo è cresciuto a un CAGR 2016-2021 del 54% e si è attestato intorno a. L'azienda impiega circa 50 dipendenti e il suo business model si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali:. La prima consente di gestire ed evadere fino a 12 mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed approvvigionamento just-in-time; la seconda include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey; la terza comprende le attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.Leconsentiranno di consolidare il posizionamento attraverso il perseguimento delle seguenti linee strategiche:(Quick Commerce) con tempi di consegna entro due ore dall'ordine; potenziamento degli stream Intelligence e Node, mediante investimenti in R&D, per aumentare il traffico organico e la fidelizzazione dei clienti; ampliamento dell'offerta, con il lancio della(Profumeriaonline) e il rafforzamento dell'offerta attuale dei prodotti nel segmento pet; integrazione di unaNell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Farmacosmo è(Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Orrick (Advisor Legale), First Tax & Legal (Advisor Fiscale), BDO Italia (Società di revisione), IR Top Consulting (IR Advisor).