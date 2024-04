Farmacosmo, ValueTrack abbassa stime e fair value

Farmacosmo

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,50 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, dopo che i risultati finanziari del 2023 sono risultati inferiori alle previsioni.Nel corso del FY22-FY23, Farmacosmo ha finalizzatovolte a trasformare il modello di business da un approccio "solo prodotti" a uno integrato "prodotti + servizi". Tale orientamento non è stato ancora finalizzato, poiché il processo disarà pienamente sfruttato nel 2024. Inoltre, tali strategie stanno anche ricevendo alcune azioni di perfezionamento (dismissione di Innovation Pharma, revisione delle ambizioni di crescita di ContactU) laddove la risposta del mercato non è stata quella desiderata.Le deboli condizioni macroeconomiche, le sfide aziendali e la strategia per evitare una crescita non redditizia, hanno spinto gli analisti a, con ricavi inferiori di oltre 20 milioni di euro nel FY24E. Nel 2026 si aspettano ora: (i) Valore della produzione a 90,1 milioni di euro, in crescita al 7% CAGR23-26; (ii) EBITDA a 2,4 milioni di euro ed EBITDA Margin al 2,7%; (iii) OpFCF/EBITDA al 68%, (>0 nel 2025) e debito netto di 3,7 milioni di euro.