Piteco, utile 2021 balza a 11,9 milioni. Aumenta volume di canoni ricorrenti

Piteco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore del software finanziario, ha chiuso il 2021 conpari a 39 milioni di euro, in aumento del 58% rispetto ai 24,7 milioni di euro nel 2020. La crescita è dovuta sia alla contribuzione per l'intero anno diche nel 2020 aveva contribuito solo parzialmente, sia ad unadel 4%, attribuibile principalmente all'aumento del volume dei Canoni ricorrenti relativi all'utilizzo del software, caratteristica comune del business di tutte le società del gruppo, nel 2021 pari al 51% dei ricavi complessivi.L'ammonta a 17,6 milioni di euro, pari a un EBITDA margin del 45%, con un incremento del 78% rispetto al 2020. L'è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita del 67%. Laammonta a 35 milioni di euro, rispetto a 40,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, in miglioramento nonostante siano state acquisite ulteriori partecipazioni nelle controllate RAD Informatica (10%) e Myrios (4,85%) pagate rispettivamente 5,2 milioni e 0,6 milioni di euro."Sonodei risultati ottenuti nel 2021 che hanno premiato i nostri sforzi e gli investimenti a favore della crescita - ha commentato il- Non solo si conferma la solidità del gruppo premiando il suo modello di business basato sui ricavi da canoni ricorrenti (51%), ma si evidenzia la crescita di marginalità superiore alla crescita dei ricavi stessi, con un performante +78% dell'EBITDA rispetto al +58% dei ricavi"., pur caratterizzati dal perdurare della pandemia Covid-19 e dal difficile contesto geopolitico, "delle società del gruppo e la bontà degli investimenti e delle strategie attuate", sottolinea Piteco.