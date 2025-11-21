DHH, utile 9 mesi sale a 3,8 milioni di euro. Ricavi +12%

DHH

società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha chiuso iconsolidati pari a 30,7 milioni di euro, rispetto ai 27,4 milioni di euro del periodo di confronto, con una crescita del 12% e una crescita organica del 6%. La componente ricorrente dei ricavi si mantiene molto elevata, pari a circa il 96%.L'andamento delle linee di business mostra una: il Cloud Computing raggiunge 10,9 milioni di euro (vs 10,5 milioni di euro), il Cloud Hosting 6,6 milioni di euro (vs 6,3 milioni di euro), la Business Connectivity 6,9 milioni di euro (vs 5,9 milioni di euro), il Datacenter & Networking 2,8 milioni di euro (vs 2,4 milioni di euro), i Managed IT Services 1,1 milioni di euro (vs 0,6 milioni di euro) e le altre componenti di ricavo totalizzano 1,3 milioni di euro (vs 1,0 milioni di euro).L'è pari a 10,4 milioni di euro, rispetto a 8,7 milioni di euro, con un incremento del 19% e una crescita organica del 15%. Tale aumento è attribuibile all'espansione dei margini operativi favorita dal controllo delle principali voci di costo. L'ammonta a 6,1 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni di euro dell'anno precedente, mentre l'consolidato è pari a 3,8 milioni di euro, rispetto ai 3 milioni di euro del periodo precedente.Ilsi attesta a 8,8 milioni di euro, rispetto ai 7,7 milioni di euro del periodo di confronto. Al 30 settembre 2025 laevidenzia un indebitamento finanziario netto pari a 7,2 milioni di euro, rispetto ai 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024; nell'indebitamento finanziario netto sono inclusi 8 milioni di euro relativi a passività per leasing. La variazione è riconducibile in particolare ai pagamenti per l'acquisizione di Teknonet e al completamento dell'operazione Evolink.I risultati, commenta la società, "del gruppo, sostenuto dalla crescita dei ricavi, dal miglioramento della redditività, dall'elevata quota di ricavi ricorrenti e dall'ampliamento del perimetro di consolidamento. DHH prosegue il proprio percorso di sviluppo nei mercati chiave, continuando a valutare opportunità di crescita organica e per linee esterne in coerenza con la strategia industriale di lungo periodo".