Italia, a settembre tornano a crescere su base mensile sia l’indice del fatturato dell’industria che quello dei servizi

(Teleborsa) - Al'Ufficio nazionale di statistica stima che il, al netto dei fattori stagionali,del 2,1% in valore e del 3,0% in volume, registrando dinamiche positive sia sul mercato interno (+1,5% in valore e +2,7% in volume) sia su quello estero (+3,1% e +3,4% rispettivamente in valore e in volume). Per ilè stimata una crescita congiunturale dell’1,8% in valore e dell’1,6% in volume, con incrementi sia nel commercio all’ingrosso (+2,1% in valore e in volume) sia negli altri servizi (+1,4% in valore e +1,5% in volume).Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a settembre una diminuzione congiunturale per la sola energia (-5,3%), mentre si rilevano aumenti per i beni strumentali (+5,3%), per quelli intermedi (+2,0%) e per i beni di consumo (+0,6%).Nelil fatturato dell’, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, è in leggera crescita in valore ed in volume (+0,5%). Nello stesso arco temporale, per i, si registra un aumento dello 0,4% in valore e dello 0,1% in volume., il, corretto per gli effetti di calendario, registra unsia in valore (+3,4%) che in volume (+3,5%). Si rileva una crescita marcata sul mercato interno (+4,3% in valore e +4,5% in volume) ed un incremento più contenuto su quello estero (+1,6% in valore e +2,0% in volume). Per il settore dei, al netto degli effetti di calendario, si registra un aumento tendenziale del 4,3% in valore e del 3,7% in volume, con una crescita sia nel commercio all’ingrosso (+3,4% in valore e +3,0% in volume), sia negli altri servizi (+5,3% in valore e +3,7% in volume). Nel mese di settembre 2025 i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di settembre 2024.Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, aumenti in tutti i settori; il più marcato riguarda i beni strumentali (+7,2%).