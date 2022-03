S&P abbassa rating TIM con outlook negativo

Telecom Italia

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi. Viene sottolineato che la performance e la guidance più deboli sono dovute all'andamento del fatturato domestico, all'EBITDA in calo più del previsto, a una ripresa più lenta del roaming e delle vendite di telefoni e a movimenti valutari avversi che stanno ancora influenzando i contributi dell'attività in Brasile.L'agenzia di ratingun calo a un tasso low-single-digit-percent dei ricavi totali nel 2022, a fronte di una stabilizzazione nelle nostre precedenti stime, e un calo del margine EBITDA rettificato verso il 37%-38%, rispetto a circa il 40% nel 2021. Ciò si traduce in una leva rettificata di circa 5,3 volte nel 2022, in miglioramento verso 5,0 volte nel 2023.