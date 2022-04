Finanza.tech, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

Finanza.tech

(Teleborsa) - Integrae SIM ha aumentato aper azione ilsu, financial enabler che permette alle PMI di dialogare in ambito finanziario con banche, fintech e investitori, e confermato ilsul titolo a "". La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società fintech quotata su Euronext Growth Milan ha pubblicato il bilancio 2021 si sono attestati a 3,17 milioni di euro, rispetto a una stima di 2,60 milioni di euro. L', pari a 1,47 milioni di euro, è risultato maggiore rispetto alle stime pari a 1,17 milioni di euro. L', pari al 38,3%, risulta sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti. L'si attesta a 0,71 milioni di euro, rispetto ai 0,64 milioni di euro attesi.Integrae SIM confermapari a 4,40 milioni di euro e un EBITDA pari a 2,28 milioni di euro, corrispondente ad un EBITDA margin del 44,7%., si aspetta che i ricavi possano aumentare fino a 9,70 milioni di euro (CAGR 21A-24E: 45,2%) nel 2024, con EBITDA pari a 4,53 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 43,1%). A livello patrimoniale, invece, stima per il 2024 una NFP cash positive pari a 8,93 milioni di euro.