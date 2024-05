Banca Valsabbina e Integrae Sim, nuovo plafond da 50 milioni di euro per minibond

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, insieme alla controllata, ha lanciato il programma "Smart Minibond", stanziandodi finanza complementare per le PMI.L'obiettivo è quello di agevolare l'impiego di strumenti di finanza alternativa, da affiancare al tradizionale canale bancario, da parte di imprese con fatturato di almeno 5 milioni di euro. In particolare il programma è dedicato adul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Il programma è anche dedicato ad imprese clienti del gruppo che intendono avvicinarsi al mercato dei capitali o del debito privato, finanziandosi tramite l'emissione di strumenti obbligazionari.I singoli minibond, di, avranno una durata compresa tra 72 e 84 mesi e saranno principalmente assistiti dalla Garanzia di Medio Credito Centrale, ove disponibile, con una copertura compresa tra il 30% e l'80%.Banca Valsabbina si occuperà delle attività didei singoli Bond e delle connesse attività di servizio. Integrae Sim, leader sul mercato EGM, agirà invece come, assistendo le aziende nella redazione della documentazione di corredo all'emissione del bond, al fine di analizzare le esigenze dell'azienda e la struttura del relativo debito."Il progetto ha infatti l'obiettivo di agevolare l'avvicinamento delle PMI al mercato del debito privato, presentandoci come unico interlocutore di riferimento, in grado di soddisfare anche esigenze finanziarie sempre più evolute", ha commentato, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina."Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell'espansione del nostro portafoglio d'offerta destinato alle PMI - ha affermato, Direttore Generale di Integrae Sim - L'obiettivo primario è agevolare l'accesso alle forme di finanziamento anche alternative, come i minibond, soprattutto nel contesto economico attuale".