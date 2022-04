Giglio Group, Carlo Micchi torna CFO. Dimissioni di Francesco Barreca

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext STAR Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha comunicato le, con decorrenza dal 3 aprile 2022, didalla carica di CFO e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della società per intraprendere nuove esperienze professionali. Il CdA, previo parere del Collegio Sindacale e verificati i requisiti previsti dallo statuto, haMicchi, a partire dal 4 aprile,di CFO e Dirigente Preposto della società, ruolo già ricoperto dal 2019 a novembre 2021, dopo una pausa durata qualche mese, per motivi personali. Micchi è amministratore della società in quanto è stato cooptato dal CdA in data 26 gennaio 2022.