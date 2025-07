TMP Group, dimissioni del presidente e maggior azionista Maria Teresa Astorino

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha ricevuto da, con effetto immediato, dadella società "per motivi strettamente personali". Si tratta anche dell'azionista di controllo della società, poiché detiene 743.124 azioni, pari al 51,92% del capitale sociale.La società mantiene, si legge in una nota, e conferma che tutte le attività operative e i rapporti con stakeholder e investitori proseguiranno senza interruzioni, e che verrà prontamente comunicato il nome del nuovo presidente designato non appena deliberato.