I Grandi Viaggi, dimissioni a raffica dal Collegio Sindacale

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Alla prossima riunione del 4 luglio il Consiglio di Amministrazione de, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, dovrà affrontare il tema del, dopo che nella giornata odierna sono state comunicate. Dovrà essere convocata l'assemblea degli azionisti.In un comunicato diffuso questa mattina, la società dava conto delle dimissioni con effetto immediato, per sopraggiunti impegni professionali, del sindaco effettivo, a cui subentrava il sindaco supplente Barbara Castelli, nominata sindaco supplente dall'assemblea del 28 febbraio 2025 e appartenente alla medesima lista presentata dall'azionista di maggioranza (la Monforte della famiglia Clementi).In un comunicato diffuso a Borsa chiusa sono state poi comunicate le dimissioni con effetto immediato de: il sindaco effettivo, per motivi strettamente personali; il sindaco supplente, in quanto impossibilitata ad assumere l'incarico di sindaco effettivo (entrambe tratte dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza); il sindaco supplente, per sopraggiunti impegni professionali (quest'ultimo tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Maurizio Maresca).