High Quality Food, con IPO apertura punti vendita ed espansione all'estero

(Teleborsa) - Un progetto dai forti connotati etico-sociali, la volontà di puntare su prodotti alimentari italiani d'eccellenza e la capacità di internalizzare e accorciare la filiera agroalimentare. Erano queste le fondamenta su cui poggiava, azienda a cui la pandemia ha in parte stravolto il business, ma non ha arrestato la crescita. Con i lockdown e i cambiamenti dei comportamenti dei consumatori, il gruppo attivo nellaha ampliato la propria offerta al mercato Consumer, affiancandolo a quello storico del settore Ho.Re.Ca. (hotel, ristorante e catering), puntando sul creare legami più forti col cliente finale, sulle vendite online e sugli store fisici. Nonostante questa trasformazione sia già stata avviata, sono necessari ulteriori investimenti per imprimerle un'accelerazione e sfruttare i nuovi trend del mercato agroalimentare-ristorativo post-pandemia. Ciò ha portato alla volontà di(ex AIM) prevista per fine aprile."Siamo in questo momento, ovvero un modello di business che fa investimenti mirati per rendere quanto più corta possibile la filiera distributiva, dalla produzione al cliente finale", spiega in un'intervista a Teleborsa. "Nel nostro caso il cliente finale era fino a marzo 2020 esclusivamente il B2B e il mercato Horeca, ma la pandemia ci ha messo nella condizione di modificarlo e di entrare nel mercato Consumer", aggiunge il numero uno del gruppo che ha chiuso il 2021 con un fatturato superiore ai 15 milioni di euro.L'AD sottolinea che quello di HQF "è un progetto etico-sociale, dove la parte produttiva (quindi il progetto agricolo) ha a che vedere con laquali alluvioni, terremoti e quant'altro. Il nostro obiettivo è quello di riportare in auge produzioni dismesse e di ridare lavoro a famiglie che lo avevano perso a causa delle calamità"., un'area nell'epicentro del terremoto del Centro Italia del 2016. Prima di questo evento veniva prodotta la patata di Leonessa, l'unica IGP in Italia oltre a quella della Sila. Dopo il terremoto non veniva più prodotta e aveva perso l'IGP. Grazie al supporto della Chiesa, con l'arcivescovo di Rieti che ha dato in concessione quasi gratuita circa 60 ettari di terra, HQF ha riattivato la produzione, dato lavoro a tre nuclei familiari ed è arrivata oggi a produrre quasi 85.000 kg di patate l'anno, che non soltanto vengono vendute al mercato di riferimento ma anche declinate in semi-preparati come gnocchi, patate fritte e supplì.All'agricoltura HQF affianca la trasformazione, la commercializzazione e la vendita. "L'agroindustria si occupa di, ovvero declinare le esigenze del mercato in semilavorati e prodotti finiti, e, che è forse la parte più innovativa del nostro gruppo insieme a quella del modello di business", evidenzia l'imprenditore.HQF ha quattro siti produttivi, ma ha costituito anche unacon un atto costitutivo presso un notaio, evento raro nel mondo dell'agricoltura. I coltivatori e allevatori non hanno più il problema di individuare un mercato di riferimento, perché il gruppo di Cozzi compra tutte le loro produzioni e si occupa poi di trasformarle in prodotti. A livello distributivo, il gruppo ha una grande piattaforma a Roma, una piccola filiale a Milano, quattro all'estero (Londra, Hong Kong, Singapore e Ibiza) e circa 70 distributori nel mondo, potendo quindi affermare di essere una"A marzo del 2020- racconta Cozzi - e abbiamo scoperto dal giorno alla notte che c'era il rischio di non avere più un mercato di riferimento. Non avevamo solo il problema di mettere le persone in cassa integrazione, in quanto non potevamo andare da un allevamento e dirgli smetti di mangiare o a un campo di zucchine a dire smetti di crescere"., che oggi è la piattaforma online del gruppo rivolta ai consumatori finali, non era ancora on-line durante il primo periodo di pandemia e quindi Cozzi ha usato i suoi 60 agenti di commercio, anche loro senza alcun tipo di sussidio in quel momento, per creare un call center professionale da casa attraverso il quale raccoglievano gli ordini e creavano anche un'interazione con gli utenti. "Ora abbiamo un, ma nonostante stia performando in maniera molto importante, non siamo riusciti a ricreare quella user-experience che avevamo quando creavamo un contatto diretto con i clienti, attuando anche un cross-selling al telefono e chiedendo loro per cosa avrebbero usato ciò che stavano acquistando", afferma l'AD.Nonostante la crescente importanza degli acquisti online, Cozzi crede che ", che ci ha messo nelle condizioni di creare due nuovi flagship store off-line, che sono la riqualificazione delle vecchie botteghe di quartiere (i vecchi alimentari) e la riqualificazione delle vecchie macellerie, chiaramente in chiave accattivante e verticalizzata sul nostro progetto di filiera".HQF ne ha già aperti due a Roma, sta per aprirne altri due sempre nella Capitale e altri due arriveranno a Milano entro maggio. "Stiamoche viene prodotta dalla mia azienda trasformativa qui a Roma - spiega il CEO - Questo fa sì che all'interno degli store debba occuparmi soltanto di un'attività di rigenerazione non di preparazione: i costi fissi sono quindi bassissimi e la possibilità di garantire costanza qualitativa è invece elevatissima".A una domanda su quali sono i concorrenti, Cozzi non ha dubbi:, ai quali l'imprenditore riconosce che sono sulla piazza "da molti più anni di noi, quindi in primis meritano il nostro rispetto" e poi afferma che sono stati "inevitabilmente un benchmark" per la crescita del gruppo, anche per individuare elementi innovativi rispetto ai loro modelli di business.L'aggiunta dei nuovi segmenti di HQF mira anche a differenziarsi da molti competitor, non facendo quindi solo commercializzazione di prodotti, e ad aumentare la marginalità. Prendendo l'apertura degli store fisici, Cozzi spiega che ", perché parliamo di 60 metri quadri massimo di negozio e non è necessario che lo stesso sia in una zona centralissima, ma in una zona popolosa. Ciò vuol dire che l'affitto non supera quasi mai i 1.200 euro al mese e l'investimento è di 50-70.000 euro per aprire un negozio, mentre il". Nei due che HQF ha già aperto il cash break-even è arrivato dopo tre mensilità. "Questa chiaramente è una grande opportunità e si abbina a livello finanziario a quello che è l'elemento accattivante del nostro progetto industriale e oggetto dell'IPO", sottolinea l'imprenditore."Destineremo il 35% della raccolta all', per arrivare entro la fine del 2025 a 60 - spiega il fondatore - Tutto ciò porterà a un aumento della nostra marginalità totale e a numeri sicuramente innovativi per il settore". "Grazie al nostro modello di agroindustria, proprio per effetto della filiera corta che ha meno passaggi all'interno della value chain e consente margini superiori a chi si occupa solo di commercializzazione", aggiunge.Un altro 35% sarà per, cioè per continuare a investire nel progetto di filiera integrata, un 20% per il consolidamento delle filiere estere e all'apertura di due nuove filiali (una in Svizzera e l'altra a Miami) e l'ultimo 10% sarà per l'della piattaforma on-line Buongusterai. L'è tra i 6 e i 7 milioni di euro.Essendo un progetto di agroindustria, "cresce in maniera organica e quindicome altre aziende - sottolinea Cozzi - e non sarà così neanche in futuro". L'unica acquisizione fatta da HQF in passato è stata fatta a livello internazionale, acquisendo un piccolo distributore in Inghilterra, che è diventato poi la filiale inglese del gruppo. Un operazione simile dovrebbe essere fatta anche per la nuova filiale che sarà aperta in Svizzera."La nostra crescita sarà focalizzata sul progetto di integrazione agroalimentare, quindi quello che facciamo in termini di acquisizione èdove incrementare i nostri siti produttivi, ma non compreremo aziende commerciali per poter crescere per effetto di acquisizioni", aggiunge.L'AD racconta che l'azienda è da anni attenta agli aspetti ESG. Ad oggi, lerappresentano il 55% del personale, mentre l'86% dei collaboratori hanno. "Investiamo tanto nella diversità, nel talento e nella valorizzazione giovani - spiega Cozzi - e in azienda abbiamo anche un codice di condotta che mira al confronto e alla valorizzazione della produttività e della professionalità di ogni nostro collaboratore, con checkpoint ogni 45 giorni". I dipendenti del gruppo HQF sono oggi 49.Inoltre, l'azienda. Ha già investito, dal 2016, circa 4 milioni di euro per impiantare nuove tecnologie pulite, sostituendo ad esempio tutti i macchinari che precedentemente erano a pompa d'olio con macchinari ad aria compressa, non utilizzando più il sottovuoto ma una nuova tecnologia a termoretrazione (un composito plastico cinque volte meno spesso) e abbandonando le vaschette di plastica a favore di quelle biodegradabili. Altri interventi sono quelli per la salvaguardia della fauna e della flora nelle comunità in cui l'azienda opera."Siamoperché rispondiamo ad alcuni cambiamenti delle esigenze del consumatore medio - evidenzia l'AD - il consumatore oggi trova nell'attenzione alla salute una grande priorità; la seconda priorità è una rinnovata attenzione a tutto ciò che è sostenibile, Made in Italy e healthy; la terza esigenza è la socialità, che porta un grande fermento alla nostra categoria. Queste tendenze sono quelle su cui investiamo da 20 anni".