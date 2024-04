High Quality Food, assemblea approva bilancio 2023 e conferisce incarico di revisore

High Quality Food

(Teleborsa) - L'di(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, ha approvato il, destinando l'utile netto, per un totale di 185.622 euro come segue: alla riserva legale in ragione del 5% pari a 9.281 euro; a nuovo per la restante parte, pari a 176.341 euro.Tra le altre cose, i soci hanno anche conferitodei conti per il triennio 2024-2026 alla società di revisione Mazars.