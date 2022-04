Arterra Bioscience, Isagro e Maarten Chrispeels avviano cessione fino a 23,3% capitale

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -hanno completato con successo la cessione di complessive n. 1.551.000 azioni ordinarie, pari a circa il 23,3% del capitale sociale della società, ad un prezzo per azione pari a 1,83 euro e per un controvalore complessivo pari a circa 2,83 milioni di euro.L’operazione è stata effettuatariservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Il regolamento dell’operazione avverrà in data 7 aprile 2022.Ilè stato coordinato da Banca Profilo che ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Bookrunner.Per effetto del collocamento, ilpasserà quindi dalle attuali n. 1.745.913 azioni ordinarie, pari a circa il 26,2% del capitale, a n. 3.298.568 azioni ordinarie, pari a circa il 49,5% del capitale sociale.