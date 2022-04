FED, Harker: preoccupato da inflazione, metodici aumenti dei tassi

(Teleborsa) - La crescita economica e l'occupazione sono robuste, ma "". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve di Philadelphia, diventando l'ultimo funzionario della banca centrale americana in ordine di tempo a segnalare un eccessivo aumento dei prezzi al consumo e la necessità di rapidi aumenti dei tassi di interesse per tamponare la situazione."Le generose politiche fiscali, le interruzioni della catena di approvvigionamento e la politica monetaria accomodante hanno spinto. Sono anche preoccupato che le aspettative di inflazione possano disancorarsi", ha detto in un discorso alla Delaware State Chamber of Commerce.Queste preoccupazioni sono ciò che il mese scorso ha spinto la FED ad aumentare il tasso sui fondi federali per la prima volta dal 2018. "Abbiamo alzato il nostro obiettivo di 25 punti base e. Prevedo inoltre che presto inizieremo a ridurre le nostre partecipazioni in titoli del Tesoro, debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca, ha sottolineato Harker,"Con il deflusso del supporto pandemico, l'inasprimento delle condizioni monetarie e la guerra in Ucraina che fa pressione sui prezzi delle materie prime, penso che- ha aggiunto il presidente della FED di Philadelphia - Probabilmente possiamo aspettarci una crescita del PIL dal 3% al 3,5% quest'anno, prima di scendere a una crescita tendenziale dal 2% al 2,5% nei prossimi due anni".