Da USA e Gran Bretagna nuove sanzioni alla Russia. Zelensky: "Non bastano"

(Teleborsa) -, guidato da Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre l'Ue darà il via libera al bando sul carbone nella giornata di oggi.Glihanno annunciatorusse, Sberbank e Alphabank, mentre daarriva loentro la fine dell'anno, in aggiunta al congelamento degli asset di Sberbank. Ininvece non è passata la linea rapida ed i Ventisette hannosull'approvazione del quinto pacchetto - un bando su carbone e petrolio- anche per effetto dei malumori riemersi con l'Ungheria.Ildi sanzioni della UE, che andrà a colpire anche le due figlie di Putin, dovrebbe ricevere il, ma servirà un nuovo incontro del Coreper per approvare definitivamente le misure annunciate dalla Presidente Ursula von der Leyen. A tardare l'approvazione del pacchetto di sanzioni, fra cui i contratti in essere delle aziende con la Russia e le possibili penalità da pagare.Se in UE le perplessità sono molte,, con uno stop immediato a petrolio e gas russo, ed un Piano Marshall per la ricostruzione post-bellica dell'Ucraina. Ma per l'uscita dal gas si studiano le alternative che possano venir incontor a tutti gli Stati membri. "Penso che prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio, e persino sul gas", ha detto plenaria il presidente del Consiglio europeo Michel.E mentre l'Occidente mette a punto le sanzioni, ilafferma che il nuovo pacchetto di sanzioni alla RussiaPer il leader ucraino infatti le misure "non sono proporzionate alle atrocità commesse a Bucha e che proseguono a Mariupol e Kharkiv".