Atlantia al top da febbraio 2020. Mercato scommette su OPA Benetton a breve

Atlantia

Atlantia

FTSE MIB

gestore della più estesa rete autostradale europea

Atlantia

società di concessionarie autostradali

(Teleborsa) - Il titoloresta sotto i riflettori del mercato e chiude sui massimi da febbraio 2020. A spingere in avanti le azioni del gruppo infrastrutturale contribuiscono le indiscrezioni stampa secondo cuiper aumentare la presa sulla holding e ostacolare così la cordata di fondi Gip-Brookfield.Il mercato scommette dunque su un' OPA difensiva Benetton-Blackstone, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicino alla vicenda.A Piazza Affari il titoloha chiuso la seduta con una flessione dell'1,09%.La partenza è stata difficile per il titolo che è partito a 21,77 Euro, sopra il livello più basso della giornata precedente, per poi migliorare progressivamente nel corso della giornata.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza a 23,09. Possibile una discesa fino al bottom 19,56. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target a 26,62.I volumi giornalieri pari a 6.939.746 risultano essere superiori alla media mobile dei volumi ad un mese fissata a 3.170.685, denotando un forte interesse sullada parte del mercato. Lo scostamento tra prezzi contenuto, con la volatilità giornaliera che assume un valore pari a 1,408, sta ad indicare un investimento maggiormente indicato a soggetti avversi al rischio.