IEG, Ecomondo e Key Energy 2022: è il momento dell’innovazione Green

(Teleborsa) - È il momento di condividere il potenziale dell’innovazione che lamette a disposizione dell’Italia. L’attualità ha reso ancora più evidente la necessità di svincolare il sistema Paese dalle fonti energetiche fossili. E le manifestazioni di, che si svolgeranno nel quartiere fieristico di Rimini dall’8 all’11 novembre 2022 si concentrano rispettivamente sullaecologica e su quella energetica italiane. Sviluppate sugli oltre 100 mila metri quadri dell'intero quartiere, le due fiere si pongono come piattaforme di business e ricerca autorevoli, dove imprese pubbliche e private, amministrazioni locali e mondo scientifico sono protagonisti.quest’anno raggiunge la sua 25ª edizione nel contesto europeo dele del, mentre la contemporanea Key Energy, alla sua 15ª edizione, completa il quadro della politica economica europea di. Dalle filiere della bioeconomia circolare e delle rinnovabili arriva richiesta di maggiore condivisione dei piani strategici europei che guidano la transizione ecologica ed energetica: progetti e policies pubbliche che metteranno in circolo, fino al 2030, 1.000 mld di euro di investimenti pubblici e privati.In attesa delle manifestazioni riminesi di novembre, Ecomondo e Key Energy scandiscono con un mix di appuntamenti internazionali le tappe evolutive della transizione ecologica ed energetica. Dal 3 al 5 maggio con la primadel 2022: in streaming l’annuncio dei temi di manifestazione. Dall’8 al 10 giugno con ilin partnership con Ricicla Tv a Napoli. Dal 12 al 14 luglio con Ecomondo Mexico , a León, in joint venture con Deutsche Messe. E poi anche CDEPE China - Chengdu International Enviromental Protection Expo. Infine, a settembre, la preview digitale delle edizioni in presenza a Rimini.Dal 6 all’8 aprile scorsi, ha debuttato in fiera a– Solar Exhibition & Conference by: tre giorni dedicati all’industria dell’energia solare e alle sue filiere con parte espositiva e convegni pensati in particolare per le filiere energivore del manifatturiero e dei servizi. Mentre dal 28 al 30 giugno, al palacongressi di Rimini andrà in scena WWEC – World Wide Energy Conference , tenuta da WWEA (World Wind Energy Association). A ispirare la scelta di Rimini per la venue, proprio la collaborazione pluriennale tra ANEV e KEY ENERGY.