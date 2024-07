Fiera di Rimini, IEG: al via il cantiere per due nuove strutture temporanee

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Sono partite in questi giorni le opere di cantieramento per la realizzazione delle strutture temporanee deldi"Al termine dei lavori – annuncia ili – saranno disponibili due nuove aree espositive per assecondare al meglio la crescita commerciale di Ecomondo 2024, la cui prossima edizione è in programma dal 5 all'8 novembre, e di Sigep World 2025, dal 18 al 22 gennaio. Le nuove aree potranno essere poi utilizzate per tutte le manifestazioni previste sul quartiere fieristico riminese"."Le due nuove strutture – dice– avranno continuità architettonica rispetto ai padiglioni esistenti e, al pari di questi, saranno espositivamente performanti. L'area di intervento è di 8.300 mq e si collocherà davanti all'attuale ingresso Est, ingresso che sarà realizzato ex novo e posizionato al centro dell'opera".Lee saranno connesse direttamente e tramite due tunnel ai padiglioni ‘gemelli' B7 e D7. L'obiettivo è quello di utilizzarle fino alla disponibilità del nuovo padiglione circolare, che sarà realizzato all'ingresso Ovest e la cui ultimazione è prevista per la fine del 2027.Il coordinamento complessivo dei lavori è a cura dele la supervisione progettuale, direzione lavori e sicurezza è diIl programma prevede la conclusione delle opere edili, a cura dell'impresa Pesaresi, entro fine luglio. A seguire si avvierà la predisposizione della struttura temporanea da parte dellacon termine ad inizio settembre. Seguirà la realizzazione degli impianti progettati dal Polistudio di Riccione e realizzati da F.lli Franchini, che terminerà a metà ottobre. Altri consulenti sono loper la sicurezza e loper la parte strutturale.L'intervento comporterà una diminuzione temporanea di circa 250 posti auto ma un'area acquisita da IEG nei pressi dell'ingresso Sud sarà organizzata a parcheggio per ospitare stabilmente circa 1.500 posti auto.