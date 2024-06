Abilmente, IEG: ecco le date degli appuntamenti autunnali con la creatività

talian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - Un mondo che esalta la passione creativa da Nord a Sud: dall'uncinetto alla ceramica, dal ricamo all'home decor e, ancora, dalle fantasie di carta alla moda fai-da-te. Abilmente, il Salone didedicato alla community di appassionati di, annuncia le date deldopo le edizioni di primavera, la manifestazione si prepara a tornare a Roma, Torino, Vicenza e Milano per un autunno all'insegna della fantasia per un pubblico di tutte le età. Abilmente, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself nel 2024 ha fissato in calendario(quattro nella prima parte dell'anno e quattro in autunno, tra Milano, Vicenza, Roma e Torino).Roma: 19-22 settembre - Fiera Roma; Torino: 26-29 settembre - Lingotto Fiere; Vicenza: 17-20 ottobre - Fiera di Vicenza; Milano: 24-27 ottobre - Superstudio Maxi.Le tappe inizieranno dalla Capitale, dal 19 al 22 settembre in Fiera di Roma, con Abilmente che proseguirà poi a Torino, dal 26 al 29 settembre a Lingotto Fiere, per poi spostarsi a Vicenza, dal 17 al 20 ottobre nel quartiere fieristico vicentino, e infine approdare a Milano, dal 24 al 27 ottobre al Superstudio Maxi.Abilmente esplora tutte le sfaccettature del Do It Yourself, un mondo in continua evoluzione ed espansione. Secondo una ricerca di GKF, infatti, aumenta il numero di italiani interessato a creare con le mani: ben il 58% della popolazione sopra i 14 anni si dedica ad attività fai-da-te. Di questi, il 37% si occupa di normali riparazioni in casa, mentre il 30% ama dedicarsi ad attività di creazione, costruzione, ideazione vere e proprie (dati 2023).Con le sue otto edizioni annuali, Abilmente è riconosciuto dalla community proprio come il centro nevralgico di questa passione. In vista delle edizioni d'autunno la manifestazione aumenta la sua offerta di corsi, cuore pulsante di ogni appuntamento, accanto al grande assortimento di prodotti e materiali selezionati dai migliori espositori italiani e internazionali.In un mondo ormai governato dagli acquisti digitali, ad Abilmente la community creativa ha l'occasione di toccare con mano le creazioni e gli strumenti per il fai-da-te, per un'esperienza di shopping unica dove apprezzare la qualità dei materiali, la cura dei dettagli e la passione dietro ogni manufatto. Ma non solo: il Do It Yourself, più che un semplice hobby, è una passione che unisce, con l'evento che si distingue anche come momento di incontro, condivisione e crescita, un luogo dove conoscere altri appassionati, condividere idee ed esperienze, creare nuovi legami.