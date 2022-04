Talents Venture porta per la prima volta in Italia gli Income Share Agreements

(Teleborsa) - La start-up innovativaun innovativo strumento per offrire unche, a differenza dei tradizionali prestiti, prevede la restituzione del capitale senza l’applicazione di interessi, essendo basato sul modello "pay for success". L'iniziativa- Fondazione Cariplo, Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Vodafone - con circa 1 milione di euro a supporto di circa 170 studenti.La piattaforma di crowdlending di Talents Venture favorirà, di età compresa tra i 20 e i 35 anni; in particolare, si rivolge aeconomico finanziaria, che intendono accrescere le proprie competenze nei settori Tech & Digital, in particolare nell’ambito di Cybersecurity, Data Science e Web Development, settori in cui le aziende italiane faticano a reperire professionisti adeguati.I giovani talenti potrannorese disponibili dalle Fondazioni per, condizionandone illavorativa. Tramite l’ISA, lo studente, una volta terminati gli studi, si impegnerà a restituire una piccola percentuale del proprio reddito (intorno al 10%) per un periodo di tempo limitato (circa 48 mesi) e, comunque fino a un importo massimo concordato. Nel caso in cui lo studente non trovasse un’occupazione o il suo reddito risultasse inferiore a un importo minimo prestabilito, non dovrà rimborsare il capitale ricevuto.Lo strumento, dal momento che i dati Unioncamere ANPAL-Excelsior confermano la difficoltà delle aziende di trovare candidati con le competenze adatte a ricoprire determinate posizioni: nel 57% a causa del ridotto numero di laureati, nel 37% a causa dell’inadeguatezza della preparazione di diplomati e laureati. Il disallineamento tra professionisti e domanda da parte delle aziende è ancor più significativo per alcune professioni, come ad esempio quelle in ambito informatico.