Svezia, banca centrale taglia i tassi. Prima volta in 8 anni

(Teleborsa) - Per la prima volta in otto anni, la Banca Centrale Svedese ha preso la decisione di ridurre il costo del denaro. Questa mossa, che comporta un, porta il tasso di riferimento al 3,75%.La decisione, si legge nella nota della, è stata presa in un contesto in cui l’inflazione sta iniziando ad avvicinarsi agli obiettivi prefissati dalla banca centrale. Al contempo, si registra una fase di debolezza nell’attività economica del paese.Se l’outlook per l’inflazione dovesse essere confermato, i tassi potranno essere ulteriormente tagliati due volte nella seconda parte dell’anno, in linea con quanto previsto a marzo