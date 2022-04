Banco Desio: Fitch conferma rating, outlook stabile

Banco Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha confermato tutti i ratings assegnati aIl giudizio dell’Agenzia - si legge in una nota - evidenzia un "miglioramento dei fondamentali della Banca", in particolare in termini di redditività e asset quality, nonostante l’attuale contesto di mercato."Nell’attuale scenario - caratterizzato dall’incertezza relativa agli effetti indiretti del, come l’aumento dei prezzi dell’energia, l’alta inflazione e la debole crescita del PIL -per effetto del continuo approccio di derisking unito alla prudenza delle politiche di accantonamento, sulla crescita diversificata dei ricavi con benefici sull’efficienza operativa e con prospettive di ulteriore miglioramento, sull’adeguata liquidità e capitalizzazione in grado di sostenere eventuali pressioni, anche significative, in termini di asset quality".I ratings aggiornati sono i seguenti: Long term IDR: confermato a “BB+” Outlook Stabile; Viability Rating: confermato a “bb+”; Short term IDR: confermato a “B”; Government Support Rating: confermato a “No Support”.