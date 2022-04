Eventi e scadenze: settimana del 18 aprile 2022

Bank of America

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2022 - Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington in forma ibrida. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festivitàGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festività- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: BilancioIRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativiINPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.Malesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: BilancioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaFed - Beige BookParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariAbi - Comitato Esecutivo - Al Comitato Esecutivo interviene Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte CostituzionaleAttività di Governo -Visita nella Repubblica dell’Angola - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Luanda avrà un incontro con il Presidente della Repubblica dell'Angola8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo9.00 - I materiali della legge nella teoria delle fonti e nell'interpretazione del diritto - Al Convegno, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Consiglio di Stato, parteciperanno i maggiori giuristi italiani per discutere su formazione e interpretazione delle regole giuridiche. Dopo i saluti del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini ci sarà l'intervento introduttivo di Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale. Prenderanno parte ai lavori numerose personalità, tra le quali Andrea Zoppini, professore ordinario di Diritto Civile all'Università degli Studi di Roma Tre. L'evento si svolge a Palazzo Spada- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2021 e della proposta di destinazione degli utili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Assemblea: Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2021 (in seconda convocazione il 21 aprile)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 - Convocazione unica- Risultati di periodoPREVINDAI - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2022.INPS - "Innovazione e Inclusione: la trasformazione digitale al servizio delle persone” - Durante la conferenza stampa saranno illustrati i progetti dell'INPS legati al PNRR, per dare attuazione alle istanze di innovazione tecnologica che arrivano dall'utenza e dalle Istituzioni nazionali e comunitarie. Un percorso di trasformazione digitale che coinvolge tutti i dipendenti Inps, in sinergia con altre pubbliche amministrazioni, stakeholder, cittadini e impreseBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaAttività di Governo - Visita nella Repubblica del Congo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, avrà un incontro, a Brazzaville, con il Presidente della Repubblica del CongoTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Prima convocazione (ore 9:30)- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2021 - prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria 2021 - Convocazione unica- Assemblea: Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione Bilancio 31.12.2021 - Prima Convocazione- CDA: Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo ENAV, progetto del bilancio di esercizio di ENAV SpA. al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione degli utili di esercizio- Appuntamento: Comunicazione dei ricavi gestionali consolidati del Gruppo al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 gennaio 2022- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroMIMS - Rapporto sulla decarbonizzazione - Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) presenta online il Rapporto "Decarbonizzare i trasporti - Evidenze scientifiche e proposte di policy", elaborato dalla Struttura per la Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI), gruppo di esperti istituito dal MIMS. L'evento, al quale parteciperà il Ministro Giovannini, intende raccogliere commenti e proposte da parte degli esperti e stimolare il dibattito su una delle più importanti sfide per il PaeseTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del Risultato 2021 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2021 - seconda convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 - convocazione unica- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive