Eventi e scadenze del 23 aprile 2024

(Teleborsa) -- Un palinsesto di oltre sessanta eventi che a Torino e nel Piemonte coinvolgerà soggetti pubblici, imprese, giovani, artisti e società civile sui temi green, organizzata dal MASE con “Connect4Climate”. La manifestazione precederà il G7 Clima, Energia e Ambiente- Castello del Valentino, Torino - L'evento, dal titolo "L’Italia tecnologica motore dell’internazionalizzazione" vuole creare un dialogo tra il Ministero degli Affari Esteri, gli Addetti e gli Esperti delle Ambasciate italiane all'estero e i leader italiani in scienza e innovazione. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Pichetto Fratin e il Sottosegretario Bergamotto- Palma di Maiorca - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea. Intervento alla Prima sessione- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Bruxelles - Riunione informale dei ministri della Salute08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna08:30 -- Roma Eventi, Roma - Assemblea annuale dei Fondi pensione negoziali. "La previdenza complementare e le sfide del futuro: tra “l’inverno demografico” e le nuove frontiere digitali". Parteciperanno, tra gli altri, i presidenti di Assofondipensione e INPS, la presidente di Borsa Italiana e il Segretario Confederale CGIL09:00 -- Milano - Evento annuale di Il Sole 24 Ore dedicato all'industria del lusso "Formazione e sostenibilità 4.0: la nuova frontiera del lusso". Ci saranno i leader del mercato e i maggiori esperti italiani e internazionali. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, la DG di Fondazione Altagamma e il Presidente e AD di Tod’s09:30 -- Grand Hotel Plaza, Roma - Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, il Sottosegretario Freni, il Viceministro Bellucci, e i Presidenti di Cassa Dottori Commercialisti, INPS e ENPAM09:30 -- Sala Pininfarina Confindustria, Roma - L'evento scientifico-culturale di Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N., unisce due vere eccellenze del nostro Made in Italy: il cibo e il design. Interverranno oltre ai rappresentanti del CL.A.N., esperti del settore appartenenti a istituzioni di ricerca, associazioni di categoria e imprese10:00 -- Palazzo dei Congressi Eur, Roma - Quarta edizione di Innovation by ANIA, con la partecipazione di esponenti del settore assicurativo, del mondo finanziario, industriale, accademico e delle start-up. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA, Confartigianato e Confedilizia, il Sottosegretario Butti e il Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale10:00 -- Hotel Principe di Savoia, Milano - Presentazione del Rapporto 2024 sul mercato immobiliare della logistica in Europa e in Italia di Scenari Immobiliari in collaborazione con SFRE11:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione degli Stati Generali Della Natalità. La Direttrice Centrale ISTAT, Sabrina Prati, presenterà il rapporto "ESSERCI - Più Giovani più Futuro, dai numeri alla realtà" realizzato dalla Fondazione per la natalità in collaborazione con ISTAT11:30 -- Stazione Termini The Hub - LVenture Group, Roma - Presentazione dell'evento di IEG Italian Exhibition Group, IBE Intermobiliy and Bus Expo 2024, con la collaborazione della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Interverranno, tra gli altri, l'AD di IEG Italian Exhibition Group, il Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e il Vice Ministro Rixi12:45 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)15:00 -- Visita istituzionale al GSE del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica del Tagikistan, Emomali Rahmonov15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:30 -- Musei di San Salvatore in Lauro, Roma - Inaugurazione della mostra promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. L'esposizione presenterà una rassegna dedicata alla pittura e alla scultura di figurazione in Italia a cavallo tra i due decenni artistici più vitali del Ventesimo secolo17:30 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri- Asta BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: A conclusione dell’Assemblea, il Presidente Enrico Postacchini e l’AD Nazareno Ventola incontreranno la stampa - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2024- Risultati di periodo: Risultati del primo semestre 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31/12/2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea dei Soci- CDA: Risultati del I trimestre 2024- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 - (convocazione unica)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2023- Risultati di periodo- Assemblea: In sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione - Trieste- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2024- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea degli azionisti- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2023 - (Unica convocazione)- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo