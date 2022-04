BPER, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

BPER Banca

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato ilindividuale dell'esercizio 2021, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e la distribuzione di ununitario in contanti pari a 0,06 euro (per un ammontare massimo complessivo pari a 84.795.810,72 euro). Il dividendo sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2022 (payment date), con data di stacco della cedola () lunedì 23 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 24 maggio 2022.I soci hanno inoltre approvato: la prima e la seconda sezione della Relazione 2022 sulla politica in materia die sui compensi corrisposti; ibasati su strumenti finanziari, di breve e di lungo termine; l'autorizzazione all'acquisto (per un periodo di diciotto mesi) e alla disposizione (senza limiti temporali) di; iper gli esercizi 2022 e 2023; l'integrazione dei corrispettivi di Deloitte & Touche, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, nei termini proposti dal collegio sindacale.