Alerion delibera emissione green bond fino a 150 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato su Europex Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha deliberato l'senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di 100 milioni e un, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero, da emettersi nel corso del mese di maggio e comunque entro il primo semestre del 2022.La durata del prestito è stabilita ina decorrere dalla data di emissione, conalmeno pari al 3,25% su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente alche soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla società ad aprile 2022.La società prevede che le obbligazioni sianopresso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana, con la previsione di unanche sul mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stck Exchange - Euronext Dublin.agirà in qualità di placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione.