Planetel, Alantra conferma Buy e alza target price

Planetel

Intred

Unidata

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a(da 9,8 euro) il suosu, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth, mantenendo ilsul titolo a "". Gli analisti fanno notare che Planetel ha guadagnato circa il 120% dall'IPO, ma viene comunque scambiata con uno sconto significativo su aziende simili come. "L'azienda dovrebbe conseguire una maggiore crescita dell'EBITDA nei prossimi anni, grazie al crescente utilizzo della sua rete più giovane e attraverso un'ampia", viene sottolineato.Laviene descritta come "sostanzialmente in linea con le stime" da Alantra, con una top line cresciuta a due cifre (grazie alla connettività a banda ultralarga) e margini in continua espansione. Gli analisti hannoper ricavi ed EBITDA, per tenere conto del contributo positivo dell', e ritengono che l'espansione della rete dovrebbe dare priorità alle aree in cui si trovano i clienti Direte (Lago di Garda), con la loro migrazione su un'infrastruttura proprietaria che dovrebbe innescare gradualmente l'espansione dei margini.Alantra si aspetta che la società chiuda il 2022 condi 32,5 milioni di euro, undi 7,3 milioni di euro e undi 2,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 36,7 milioni di euro, 9,1 milioni di euro e 3,4 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 40,7 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 12 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 5,1 milioni di euro.