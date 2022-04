Bonus psicologo, Speranza: "Al via nei prossimi giorni. Decreto in dirittura di arrivo"

(Teleborsa) - Iltrasferito al Mef il 14 aprile scorso, "è ormai in dirittura di arrivo". "Non appena arriverà il concerto, ci auguriamo nei prossimi giorni, procederemo alla firma e quindi finalmente il decreto attuativo sarà approvato e si potrà partire". È quanto ha annunciato ieri ilnel corso del Question Time al Senato illustrando i dettagli della misura."Il meccanismo che abbiamo individuato – ha spiegato Speranza – consentirà di. E questa stessa persona potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che hanno aderito all'iniziativa". Il bonus potrà essere richiesto attraverso un. Sarà, infatti, l'Istituto a farsi carico del versamento del pagamento della prestazione agli iscritti all'Ordine degli psicologi che si sono resi disponibili. "Mi sia consentito di ringraziare l'Inps, con cui abbiamo fatto un lavoro costante e articolato, che offrirà il portale per le prenotazioni e che sarà il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili e – ha aggiunto Speranza – voglio ringraziare anche il Consiglio Nazionale degli ordini degli Psicologi perché ha dato un contributo importante e sta lavorando chiaramente al coinvolgimento dei professionisti che dovranno rendersi disponibili".Sul fronte delle risorse stanziate per la misura Speranza ha ricordato che nell'ultima legge di bilancio sono stati "messi in campo alcuni ulteriori strumenti". Nel dettaglio – ha sottolineato il ministro – "ben20 milioni per il disagio psicologico di bambini e adolescenti, che si trasformeranno in assunzioni di personale per assistere queste persone, 10 milioni per l'accesso ai servizi psicologici di fasce più deboli, in modo particolare i pazienti oncologici, e 8 milioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale a riprova dell'attenzione del governo"."Mi permetto di dire che la salute mentale è un grande tema di cui ci dobbiamo occupare. Questa iniziativa – ha concluso Speranza – va nella direzione giusta ma dico con assoluta chiarezza che non potrà sicuramente bastare e che la salute mentale è un tema cruciale che non può sicuramente essere affrontato solo con la logica dei bonus".