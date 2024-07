RedFish, CdA chiede delega per aumento di capitale e obbligazioni convertibili

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Il CdA di, holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, haper ottenere una, da eseguirsi in un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di 30 milioni di euro (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), da eseguirsi gratuitamente o a pagamento, in una o più volte ed anche in via scindibile, con esclusione - in tutto o in parte - del diritto di opzione, con o senza previsione dell'assegnazione di warrant o bonus shares.In aggiunta si ritiene di sopporre anche la delega al consiglio di amministrazione per l'con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione.La delega al CdA prevede che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili o dell'esercizio dei warrant o bonus shares eventualmente emessi in esercizio delle delega non potrà in ogni caso eccedere l'di 30 milioni di euro in via cumulativa e compreso anche l'eventuale sopraprezzo.