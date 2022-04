Kimberly-Clark, trimestrale sopra le attese in contesto volatile e inflazionistico

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 5,1 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, inclusa una crescita organica delle vendite del 10%. L'diluito per azione per il primo trimestre è stato di 1,55 dollari nel 2022 e 1,72 dollari nel 2021. L'del primo trimestre è stato di 1,35 dollari nel 2022, in calo del 25% rispetto agli 1,80 dollari nel 2021. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,23 dollari su ricavi per 4,9 miliardi di dollari."Sono soddisfatto della continua eccellente esecuzione del nostro team in questo. Abbiamo ottenuto una crescita organica delle vendite a due cifre con forti aumenti in tutti i nostri segmenti nel primo trimestre - ha affermato il presidente e CEO Mike Hsu - La nostra strategia di crescita sta funzionando e stiamo continuando a investire nella nostra attività. Inoltre, continuiamo a intraprendere lemacro e manteniamo l'impegno a".L'azienda punta ora a una crescita organica delle venditedel 4-6%, rispetto alla previsione precedente del 3-4%. Inoltre, Kimberly-Clark prevede un utile per azione rettificato compreso tra 5,60 e 6,00 dollari, in linea con le aspettative iniziali per l'utile netto diluito per azione. L'intervallo esclude il beneficio netto associato all'di controllo di Thinx. Il mercato si aspettava indicazioni per un utile per azione di 5,76 dollari su ricavi per 19,85 miliardi di dollari.