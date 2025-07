Tassi USA, Collins (Fed) prudente a fronte dei rischi inflazionistici legati ai dazi

(Teleborsa) - La, è favorevole a mantenere un atteggiamento "attivamente paziente", sebbene sia convinta che l'impatto dei dazi potrebbe essere più limitato del previsto.", ha affermato Collins, aggiungendo tuttavia che "le solide condizioni economiche complessive e persistenti consentono alla Fed di prendersi il tempo necessario per valutare attentamente l'ampia gamma di dati in arrivo".Il funzionario Fed ha evidenziato l'recentemente imposti, che a suo dire stanno iniziando a riflettersi sui prezzi di alcuni beni. Collins prevede un aumento dell'inflazione di fondo verso il 3%, entro la fine dell'anno, avvertendo al contempo chedi conseguenza.Tuttavia, ha indicato fattori attenuanti, come la riduzione dei margini di profitto delle aziende e il mantenimento della spesa da parte dei consumatori. "Di conseguenza, l'impatto negativo dei dazi sulle condizioni del mercato del lavoro e sulla crescita economica potrebbe essere più limitato", ha sottolineato.