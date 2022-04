Lavoro, Orlando: avanti su sicurezza, più controlli e prevenzione

(Teleborsa) - Il Governo continua a lavorare in materia di sicurezza sul lavoro. Per il ministrooccorre intensificare idal punto di vista degli organici e dal punto di vista delle competenze. Sono state introdotte nuove sanzioni più efficaci e più tempestive per le imprese che non rispettano le regole, sono stati rafforzati gli strumenti di prevenzione anche con un ruolo più attivo dell'Inail", ha detto Orlando a margine di un incontro avvenuto nella sede della Prefettura di Prato sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro., e sulla reputazione delle imprese, sulla qualificazione delle imprese. Bisogna fare in modo tale che le imprese quando partono siano in qualche modo in grado di garantire standard di sicurezza, mentre spesso vediamo giochi di scatole cinesi, imprese che chiudono, che aprono, che eludono la normativa che esiste", ha aggiunto il ministro.