Manovra, Calderone: soddisfatta, Parlamento può migliorarla

(Teleborsa) - Io sono certamente soddisfatta, penso che ci possano essere anche degli spunti e delleovviamente questo dipende anche dalle disponibilità, però io confido che il lavoro del Parlamento possa migliorare un testo che per quanto riguarda il lavoro ha anche non solo delle norme interessanti, ma anche degli stanziamenti molto interessanti". Lo ha detto la ministra del Lavoro,a margine di un convegno sulla previdenza dei dottori commercialistiSul Decreto Legge di Sicurezza del lavoro "che inizia il suo percorso in Parlamento e per il quale nella fase di conversione