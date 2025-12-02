Milano 15:21
43.344 +0,20%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 15:21
9.717 +0,15%
Francoforte 15:20
23.715 +0,53%

Calderone: cala ancora disoccupazione, trend resta positivo

Economia
Calderone: cala ancora disoccupazione, trend resta positivo
(Teleborsa) - "I dati Istat di oggi confermano un trend molto positivo per il mondo del lavoro del nostro Paese: aumenta l'occupazione, in particolare modo quella stabile, il tasso di disoccupazione scende ed è in media europea". Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, commentando i dati sull’occupazione diffusi oggi dall’Istat.

"Cala anche la disoccupazione giovanile. Il 62,7% di occupazione è un dato che conferma la validità della strategia adottata dal governo in questi ultimi tre anni. Il nostro lavoro va avanti, per migliorare ulteriormente questi dati positivi e accompagnare sempre più persone verso il lavoro".

Condividi
```