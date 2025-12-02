Calderone: cala ancora disoccupazione, trend resta positivo

(Teleborsa) - "I dati Istat di oggi confermano un trend molto positivo per il mondo del lavoro del nostro Paese: aumenta l'occupazione, in particolare modo quella stabile, il tasso di disoccupazione scende ed è in media europea
". Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone
, commentando i dati sull’occupazione diffusi oggi dall’Istat.
"Cala anche la disoccupazione giovanile
. Il 62,7% di occupazione è un dato che conferma la validità della strategia adottata dal governo in questi ultimi tre anni. Il nostro lavoro va avanti, per migliorare ulteriormente questi dati positivi e accompagnare sempre più persone verso il lavoro".