Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie (-2,00%), scambi negativi per Recordati

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 272.261,7 con una perdita di 5.496,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 920, dopo una partenza a 924.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, sottotono, che passa di mano con un calo del 3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%.Tra leitaliane, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,77%.