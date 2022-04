Erg, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

ERG

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti diapprova ile delibera il pagamento di undi 0,90 euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (payment date), previo stacco della cedola (n. 25) a partire dal 23 maggio 2022 (ex date) e record date il 24 maggio 2022.Gli azionisti inoltre nominano il, composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Fabrizio Cavalli e Giulia De Martino (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti).I soci, in sede straordinaria, approvano leproposte dal Consiglio di Amministrazione.