Jupiter, calo nell'AUM per rendimenti negativi e deflussi

(Teleborsa) -, società d'investimento britannica specializzata in gestione attiva, ha registrato(AUM) a 55,3 miliardi di sterline alla fine del primo trimestre del 2022. La diminuzione di 5,2 miliardi di sterline rispetto al 31 dicembre 2021 è stata determinata dadi 3,6 miliardi di sterline edi 1,6 miliardi di sterline. L'AUM è risultato inferiore ai 57,9 miliardi di sterline previsti dagli analisti di"Il peggioramento deglie lehanno pesato sulla domanda dei clienti per tutto il trimestre, in particolare nel canale Retail e wholesale", ha sottolineato l'azienda britannica. Il canaleha registrato deflussi netti totali di 1,9 miliardi di sterline, con una continua diminuzione della domanda di prodotti azionari incentrati sul Regno Unito e sull'Europa. Inoltre, le preoccupazioni per l'inflazione hanno portato a riscatti dalle strategie a reddito fisso non vincolate. Questi deflussi sono stati parzialmente compensati da afflussi netti di oltre 0,2 miliardi di sterline da