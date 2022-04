USA, indice case FHFA febbraio +2,1% m/m +19,4% a/a

(Teleborsa) - Si mantengono in crescita a un ritmo elevato inel mese di febbraio 2022. L'elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento del 2,1%, dopo il +1,6% del mese precedente.l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 19,4% rispetto al +18,3% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +18,2%)."I prezzi delle case sono aumentati a una febbraio - ha affermato Will Doerner, Ph.D., economista supervisore nella divisione di ricerca e statistica della FHFA - L'accelerazione si è avvicinata al doppio del tasso mensile rispetto a un anno fa. I prezzi delle case continuano a salire a causa in parte dei".